ولي العهد يطمئن الجميع على صحة الملك

طمأن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجميع، على صحة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم (الثلاثاء)، في جدة، وأعرب عن تقديره لكل من سأل عن خادم الحرمين الشريفين للاطمئنان على صحته، داعياً المولى عز وجل أن ينعم على خادم الحرمين بالشفاء العاجل وأن يمتعه بالصحة والعافية.
وأكد الأمير محمد بن سلمان أن زيارته للمنطقة الشرقية؛ أتت في إطار حرص قيادة هذه البلاد على الالتقاء بالمواطنين في مختلف المناطق، والوقوف على مشاريع التنمية والتطوير التي تتحقق في مدن المملكة كافة.
وأطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على نتائج مشاركته في القمة العربية الأخيرة بالبحرين، مشيراً إلى ما أولته المملكة العربية السعودية خلال فترة رئاستها للقمة الـ32 من اهتمام بالغ بالقضايا العربية، وتطوير العمل المشترك، وتعزيز الأمن الإقليمي، والدفاع عن مصالح الدول العربية وشعوبها.
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، أن مجلس الوزراء، تناول إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة خلال الأيام الماضية، ولاسيما ما يتصل بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والدفع بمسارات العمل الثنائي والمتعدد مع الدول الشقيقة والصديقة نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة والمجالات.
ورحب المجلس في هذا السياق، بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) لمنتدى الحياد الصفري للمنتجين الذي استضافته المملكة، في إطار دورها المحوري والريادي على مستوى العالم وجهودها المستمرة في معالجة تحديات التغيرّ المناخي، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
ونوّه مجلس الوزراء، بالتوصيات الصادرة عن الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية الذي عقد بالرياض، مؤكداً اهتمام المملكة بتعزيز أواصر التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد على الأصعدة كافة.
وعدّ المجلس، فوز المملكة برئاسة المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” للمرة (الثالثة) على التوالي، تأكيداً على دورها البارز في تطوير مجالات وبرامج المنظمة وتحقيق أهدافها وتعظيم أثرها في العالم العربي.
وقدّر مجلس الوزراء، ما حققه طلاب وطالبات المملكة من ميداليات وجوائز في المسابقتين الدوليتين (آيسف 2024) و (آيتكس 2024)، عاكسين بذلك الدعم الكبير والمتواصل الذي تقدمه الدولة لقطاع التعليم ومجالات البحث والابتكار؛ من أجل بناء الإنسان، وتمكينه من المنافسة العالمية.
وقد انتهى المجلس إلى تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الباكستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم مع حكومة باكستان، للتعاون في مجال الطاقة، والتوقيع عليه. وتفويض وزير الداخلية – أو من ينيبه – بالتباحث مع وزارة الداخلية القطرية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
وفوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة، والتوقيع عليه. وكلّف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية مع كوستاريكا في مجال خدمات النقل الجوي.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية وخاصة بوصفها مآلف للطيور المائية. وأقرّ مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الخدمات اللوجستية مع وزارة البنية التحتية والتجهيزات في جمهورية جيبوتي.
اتفاقية تعاون مع الاستخبارات العسكرية الباكستانية في مكافحة جرائم الإرهاب
وفي الشأن الأمني وافق مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة وجهاز الاستخبارات العسكرية الباكستانية، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
وأقرّ مجلس الوزراء نموذجاً استرشادياً لمذكرة تعاون في المجال البريدي بين مؤسسة البريد السعودي والجهات النظيرة لها في الدول الأخرى، وفوض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجهات النظيرة للمؤسسة في الدول الأخرى بشأن مشروع مذكرة تعاون في المجال البريدي، والتوقيع عليه.
وفيما يتعلق بالشؤون العلمية والتعليمية؛ أجاز المجلس لديوان المظالم التباحث مع جامعة (سذرن ماثدست) الأمريكية بشأن مشروع مذكرة تفاهم، في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه. كما فوض رئيس جامعة الملك فيصل – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك فيصل في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والتوقيع عليه.
وصدر قرار مجلس الوزراء بتعيين المهند ثامر بن محمد المهيد، والمهندس وليد بن عبدالمجيد أبو خالد، والمهندس/ إحسان بن شكور بن محمد أبو غزالة، والأستاذ/ محمود بن يوسف جمجوم؛ أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية من القطاع الخاص من المهتمين والمختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز. وفق “أخبار 24”.
واعتمد المجلس الحساب الختامي لمركز الإسناد والتصفية لعام مالي سابق. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة).
كما اطّلع الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، والهيئة العامة للترفيه، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.