الربيعة يدعو لتأسيس “مجلس طيران إنساني عالمي”

دعا المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة المجتمع الدولي إلى تأسيس “مجلس طيران إنساني عالمي”، يجمع بين مجتمع الطيران والمنظمات الإنسانية وحكومات الدول، لتسهيل وحماية المساعدات الإنسانية التي تُنقل عبر الطرق الجوية، مؤكداً أن جميع البرامج يجب أن تكون محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقال الربيعة في جلسة حوارية بعنوان “الطيران – شريان حيوي للجهود الإنسانية”، ضمن فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024م، إن مجلس الطيران الإنساني العالمي المقترح سيساعد على تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية بثلاث طرق، الأولى عن طريق ضمان الوصول غير المقيد إلى المطارات وممرات الطيران ومرافق التزود بالوقود للطائرات التي تنقل المساعدات؛ والثانية بواسطة إلغاء جميع الرسوم والضرائب على الطائرات التي تنقل المساعدات؛ والثالثة عن طريق تبسيط تقديم المساعدات، حيث سيؤدي إلغاء الرسوم إلى خفض التكاليف مما يساعد على سد فجوة التمويل الإنساني.
وأشار إلى الدور الحيوي للطيران المدني في تقديم المساعدات الإنسانية أثناء الكوارث الطبيعية والنزاعات، مشيراً إلى أنه يعد أمراً بالغ الأهمية للنقل السريع للعاملين في المجال الإنساني وتوصيل إمدادات الطوارئ مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية، حيث سيسهل مجلس الطيران الإنساني العالمي في تقديم المساعدات مما ينقذ الأرواح ويساعد المحتاجين.
وأوضح الربيعة أن مركز الملك سلمان للإغاثة استفاد من الطيران لتقديم الإمدادات الصحية الحيوية والمساعدات في مناطق الأزمات، وقد دعمت الجسور الجوية التي سيّرها المركز إلى قطاع غزة حتى الآن بـ 50 رحلة جوية من الرياض إلى العريش في مصر، وإلى السودان بأكثر من 20 رحلة جوية، كما تم تقديم مساعدة حيوية لضحايا الزلازل في تركيا وسوريا، بالإضافة إلى إرسال الجسر الجوي إلى أوكرانيا عبر 21 طائرة محملة بالمساعدات الأساسية إلى المدن الحدودية في بولندا.
ونوّه بأن الطيران المدني ضروري للعمليات الإنسانية، من سرعة إرسال المساعدات وإجلاء المتضررين، كما أنه يدعم التعافي على المدى الطويل من خلال نقل المعدات الحيوية مثل الآلات ومواد إعادة البناء، مضيفاً أن الطائرات بدون طيار تساعد على إيصال المساعدات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها.
وعلى هامش فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران التقى الربيعة اليوم، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، وبحث الجانبان سبل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمستفيدين حول العالم، ودور الهيئة العامة للطيران المدني في إيصال تلك المساعدات بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ومدى إسهام النقل الجوي في خدمات البحث وعمليات الإنقاذ وإجلاء السكان وتقديم الغذاء والإمدادات الطبية في المناطق المنكوبة و المتضررة حول العالم. وفق “أخبار 24”.
كما التقى الربيعة، رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) سالفاتوري شاكيتانو، وجرى مناقشة التعاون بين الجانبين في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، وسبل توصيل إمدادات الطوارئ مثل الغذاء والمياه والمساعدات الطبية والإيوائية عبر الجو للمناطق المتضررة حول العالم.
يذكر أن مؤتمر مستقبل الطيران 2024 يقام في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني على مدى ثلاثة أيام، بحضور أكثر من 5,000 خبير وقائد في قطاع الطيران من أكثر من 100 دولة حول العالم.