عمومية “الأبحاث والإعلام” تنتخب مجلس إدارتها

وافقت الجمعية العمومية غير العادية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، التي انعقدت مساء أمس (الاثنين)، على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات، تبدأ في 21/05/2024م وتنتهي بتاريخ 20/05/2027م.
ويتضمن أعضاء مجلس الإدارة المنتخب للمجموعة هم: جمانا بنت راشد الراشد، المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان، المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، الدكتور تركي بن عمر بقشان، المهندس موسى بن عمران العمران، عادل بن مرزوق الناصر، محيي الدين بن صالح كامل، ماجد بن عبد الرحمن العيسى، حمد بن سعود العمر، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، المهندس عبدالله بن جميل طيبه.
من جهة أخرى وافقت الجمعية على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ 293.7 مليون ريال ورصيد الاحتياطي الاتفاقي ويناهز 67.55 مليون ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م إلى الأرباح المبقاة. وفق “أخبار 24”.
ووافقت الجمعية على أعمال وعقود للشركة تتعلق بالطباعة والنشر والتغليف والرعاية وبخدمات إعلانية وإعلامية وإنتاج برامج وأفلام مع عدد من الشركات ذات العلاقة بالمجموعة وشركات أخرى.