اتفاقية لتتبع الترانزيت إلكترونيًا

اتفقت الهيئة العامة للطيران المدني مع شركة علم، لتنفيذ خدمات الشحنات العابرة “ترانزيت” عبر منصة وشج الإلكترونية؛ بهدف تمكين المستفيدين من تتبع الشحنات إلكترونيًا في مختلف المراحل بشكل آمن ودقيق.
وتتيح الاتفاقية، التي جرى توقيعها في مؤتمر مستقبل الطيران، تتبع الشحنات العابرة بشكل رقمي، وتسجيل معلومات الشحنات العابرة وربطها مع أنظمة متعهدي المناولة والجهات المعنية، فضلًا عن إصدار وتحديث الإقرار الأمني الإلكتروني.
كما تسمح بإصدار التقارير الدورية الخاصة بالشحنات العابرة، والتسجيل في قائمة المحطات الخارجية وشركات الطيران المعتمدة، ومتابعة ومعالجة التقييم الأمني للمحطات ونسبة التفتيش. وفق “أخبار 24”.
وتسهم هذه الاتفاقية إجمالًا في رفع جودة الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية والعمليات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران للشحنات العابرة.