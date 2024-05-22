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جديد المحليات > 5.1 مليار ريال أرباح نقدية لمساهمي “سابك”
22/05/2024   8:20 ص

5.1 مليار ريال أرباح نقدية لمساهمي “سابك”

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2024م.

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أن اجمالي المبلغ الموزع بلغ 5.1 مليار ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 3 مليارات سهم، حيث بلغت حصة السهم من التوزيع ، 1.70 ريال لكل سهم، فيما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17%.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين، ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024م. وفق “أخبار 24”.

وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في يوم التوزيع.

5.1 مليار ريال أرباح نقدية لمساهمي “سابك”

جديد المحليات
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