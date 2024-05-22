5.1 مليار ريال أرباح نقدية لمساهمي “سابك”

وأوضحت الشركة في بيان على “تداول” أن اجمالي المبلغ الموزع بلغ 5.1 مليار ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح يبلغ 3 مليارات سهم، حيث بلغت حصة السهم من التوزيع ، 1.70 ريال لكل سهم، فيما بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17%.
وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين، ستكون بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2024م. وفق “أخبار 24”.
وأهابت الشركة بمساهميها سرعة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم البنكية بمحافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم في يوم التوزيع.