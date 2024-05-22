3 وزارات و5 مختصين بـ”أمناء مكتبة الملك فهد”

صدر أمر سامٍ من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بالموافقة على تمثيل 5 جهات بينها 3 وزارات بمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، بالإضافة إلى تعيين 5 أعضاء في المجلس من المختصين في مجال عمل المكتبة.
وبحسب الأمر السامي جرت الموافقة على تمثيل وزارات الثقافة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتعليم، إضافةً إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، بمجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية لمدة 3 سنوات.
كما تم تعيين 5 أعضاء في المجلس من المختصين في مجال عمل المكتبة لمدة 3 سنوات؛ وهم الدكتور خالد السبتي، والدكتور سعود المتحمي، والدكتور فيصل بن معمر، والدكتور يحيى بن حنيد، والدكتور عبد الرحمن الرويتع.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق على تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، ليتكون من رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وأمين عام المكتبة. وفق “أخبار 24”.
كما يتضمن التشكيل ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، ومختصين في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن 7، ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات 3 سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.