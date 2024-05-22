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رياضة > “روشن” ينافس أندية تركية لضم نجم أرسنال
22/05/2024   2:47 م

“روشن” ينافس أندية تركية لضم نجم أرسنال

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كشفت تقارير إعلامية، عن دخول أندية تركية في منافسة مع دوري روشن للحصول على خدمات لاعب أرسنال، الغاني توماس بارتي.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي جاليتي بشبكة سكاي سبورتس، أن هناك اهتماما كبيرا بتوماس بارتي، من جانب الثنائي التركي فنربخشة وجالطة سراي.

وأشار إلى أن الثنائي التركي ليس فقط المهتم بضم بارتي لكن اللاعب أصبح هدفا لأندية في الدوري السعودي للمحترفين، دون الكشف عن هوية الأندية الساعية لجلبه. وفق “سبورت 24”.

ولا يزال في عقد بارتي مع أرسنال عام آخر والذي ينتهي في صيف 2025، وأصبح من المحتمل رحيله عن صفوف الفريق.

“روشن” ينافس أندية تركية لضم نجم أرسنال

رياضة
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