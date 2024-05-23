جهاز جديد يعيد الأمل للمصابين بالشلل

أعاد جهاز جديد الأمل للمصابين بالشلل الرباعي، حيث يتم من خلاله وضع أقطاب كهربائية على جلد المُصابين، وتحديداً حول المكان الذي تضرر فيه الحبل الشوكي لديهم ما يسهم في تماثلهم للشفاء.
واستعاد 40 مصاباً بالشلل الرباعي من الأشخاص الذين جرت عليهم التجربة بحسب دراسة نشرتها مجلة “نيتشر ميديسن” الطبية، السيطرة الجزئية على أذرعهم أو أيديهم بفضل الأقطاب الكهربائية الموضوعة حول الحبل الشوكي.
وأوضحت الدراسة، أن الجهاز الجديد يمكن أن يُغير قواعد اللعبة بالنسبة لغالبية المرضى الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي، على أن يشمل ذلك السماح لأشخاص مصابين بالشلل بالتحرك مرة أخرى باستخدام التحفيز الكهربائي للحبل الشوكي. وفق “أخبار 24”.
وأجريت التجربة في جميع أنحاء العالم على حوالي 60 مريضاً وهي عينة غير مسبوقة، حيث استفاد ما يقرب من ثلاثة أرباعهم من الجهاز موضوع الدراسة، وهو ما يسمح لشركة “أونوورد” المصنعة له بالنظر في إجراء مفاوضات فورية مع السلطات الصحية في دول مثل الولايات المتحدة لتسويق جهازها.