فرص تمويل واستثمار بـ”كان” من الصندوق الثقافي

يشارك الصندوق الثقافي في الدورة الـ77 لمهرجان كان السينمائي الدولي، المنعقد خلال الفترة من 14 وحتى 25 مايو الجاري، جنبًا إلى جنب مع منظومة قطاع الأفلام في المملكة.
ويستهدف الصندوق استعراض فرص التمويل والاستثمار المتاحة في قطاع الأفلام السعودي، في إطار دور الصندوق كمُمكن مالي رئيسي للقطاع الثقافي ودوره الحيوي في تنمية قطاع الأفلام.
وتواجد الصندوق في الجناح السعودي المشارك بقيادة هيئة الأفلام ضمن فعاليات المهرجان؛ لتسليط الضوء على “برنامج تمويل قطاع الأفلام”، الهادف إلى تنمية جميع أنشطة سلسلة القيمة في القطاع من خلال تقديم حزم تمويلية متكاملة لدعم احتياجات المنشآت المحلية والعالمية العاملة في تطوير المحتوى وإنتاج وتوزيع الأفلام والمسلسلات في المملكة. كما يتيح البرنامج الفرصة للشركات والصناديق الاستثمارية للاستثمار في قطاع الأفلام السعودي الواعد والمساهمة في تنميته.
يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة لجذب صناع الأفلام وتحفيز الاستثمار في القطاع، حيث يقوم الصندوق بدور رئيسي بالتكامل مع الجهات في منظومة الأفلام في المملكة، لتنمية واستدامة القطاع بما يسهم في تعزيز الأثر الاقتصادي في الناتج المحلي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.