محمية الملك سلمان.. أول موقع رئيسي للتنوع البيولوجي

حصلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، على اعتماد عالمي كأول موقع رئيسي للتنوع البيولوجي في المملكة.
ونشرت منظمة المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي KBA، إعلان الاعتماد عبر موقعها الرسمي، مؤكدة مطابقة محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية لثلاثة من المعايير العالمية التي تشمل الأنواع المهددة بالانقراض، والتجمعات الديموغرافية للأنواع؛ لتصبح بذلك أول محمية في المملكة تحصل على هذا النوع من الاعتماد العالمي.
وتهدف المنظمة إلى الاهتمام بالمواقع العالمية المعتمدة ومراقبتها والمحافظة عليها؛ لما لها من أهمية بالغة في استدامة التنوع البيولوجي على الصعيد العالمي، ويتم تحديد وتعيين المواقع ذات الأهمية العالمية لحفظ التنوع البيولوجي باستخدام معايير موحدة عالمياً. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا الإنجاز في إطار اهتمام هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في حماية الكائنات المهددة بالانقراض وتنمية الموائل الطبيعية، إضافة إلى تعزيز الوعي البيئي في المجتمع والحد من التهديدات الطبيعية والبشرية، وتواصل الهيئة سعيها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الطَموحة والتي تواكب ما تحظى به محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية من أهمية في المنطقة، حيث تُعد أكبر محمية في الشرق الأوسط، وتبلغ مساحتها الإجمالية 130,700 كيلو متر.