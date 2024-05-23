بصفقات مليارية.. “مستقبل الطيران” يختتم أعماله

اختتم مؤتمر مستقبل الطيران 2024، في نسخته الثالثة، والذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فعالياته والتي جرى خلالها توقيع 102 مذكرة تفاهم واتفاقية وصفقة بقيمة إجمالية تزيد على 75 مليار ريال، مع العديد من عروض تمكين الاستثمار في قطاع الطيران السعودي التي تبلغ قيمتها 100 مليار دولار بمشاركة 26 جهة عارضة.
وشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 8500 من خبراء وقادة قطاع الطيران العالمي، بحضور رفيع المستوى ضم 31 وزيراً و77 من قادة هيئات الطيران المدني في 130 دولة، حيث فاق المؤتمر على مدار أيامه الـ 3 كافة التوقعات حول حجم الصفقات التي عقدت به.
وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، أن النجاح الكبير الذي حققه مؤتمر مستقبل الطيران في نسخته الثالثة وتخطيه لكل التوقعات على مستوى المشاركة وحجم الصفقات والاتفاقيات، يؤكدان المكانة البارزة التي تتمتع بها المملكة في قطاع الطيران العالمي.
وأشار إلى أن منظومة الطيران المدني في المملكة تسعى إلى تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران، المتمثلة في الوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً وزيادة نطاق الربط الجوي للمملكة إلى أكثر من 250 وجهة دولية وزيادة حجم الشحن الجوي إلى 4.5 مليون طن بحلول عام 2030، لذا تحرص المملكة على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى مثل مؤتمر مستقبل الطيران. وفق “أخبار 24”.
وشهد المؤتمر إقامة 73 جلسة حوارية مختلفة، بمشاركة 300 متحدث، بينهم وزراء ومسؤولو هيئات الطيران في البلدان المشاركة وقادة منظمات الطيران والشركات السعودية والعالمية، حيث ركزت محاور الجلسات على موضوعات القدرات البشرية ومستقبل القطاع، وسبل التعاون وشبكة المنظمات بالطيران المدني، وملفات الاستدامة والابتكار والتقنية، وفرص الأعمال بالقطاع.