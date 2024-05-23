ناظر يتعهد بالعمل لاستعادة أمجاد الاتحاد

خاطب لؤي ناظر، رئيس نادي الاتحاد السابق، جماهير ناديه، مؤكداً أنه يعمل ليل نهار من أجل الكيان الاتحادي.
وقال ناظر المرشح لرئاسة نادي الاتحاد عبر حسابه على منصة “إكس”: “شغال ليل نهار.. شغال ليل نهار.. شغال ليل نهار.. منكم وإليكم ومن أجلكم أنا الاتحاد”.
أعلن ناظر، في الأول من مايو(أيار) الجاري، عن ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة النادي “غير الربحية”، وسط دعم من الرئيس الحالي أنمار الحائلي ونائبه أحمد كعكي، وتأكيدهما بمنح أصواتهما في الجمعية العمومية لصالحه. وفق “سبورت 24”.
وسدد لؤي ناظر، رسوم الاشتراك بالعضوية الذهبية في الجمعية العمومية لشركة أعضاء نادي الاتحاد.
وسبق لناظر، رئاسة الاتحاد خلال الفترة من نوفمبر (تشرين ثاني) 2018 وحتى مايو (أيار) 2019.