دفعة جديدة من العسكريين إلى ميادين الشرف

رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين 35، والدفعة 40 من طلبة كلية الملك خالد العسكرية.
من جانبه، أعرب قائد كلية الملك خالد العسكرية اللواء الركن سعود بن ناصر، عن سعادته بتخريج الضباط الذين يغادرون قاعات التعليم وميادين التدريب في الكلية لهذا العام، وقد بذلوا جهدهم وكدّوا الذهن والجسد طمعاً لأن يكونوا فاعلين في وطن لا يزال يحصد الأهداف والمراتب الأولى في مضمار السباق العالمي في التنمية والنهوض الحضاري مكافحين لنيل شرف الخدمة والذود عن حياض البلد ومقدساته.
وعبر الخريجون من جانبهم، عن شكرهم لوزير الحرس الوطني لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن.
وشاهد الوزير والحضور العرض العسكري العام، الذي أظهر فيه طلاب الكلية مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه من التدريب العسكري والانضباط خلال فترة دراستهم الأكاديمية والعسكرية في الكلية، والعرض الخاص الذي قدمه مجموعة من طلبة الكلية، ثم أدى الطلبة نشيد كلية الملك خالد العسكرية.
كما شاهد وزير الحرس الوطني عرضاً مرئياً عن “شهداء الواجب “، استعرض فيه أسماء طلبة الكلية من أبناء الشهداء والمصابين، بعد أن أجريت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف، ثم ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بتلقين من قائد كتيبة الطلبة العميد الدكتور تركي بن سهل العتيبي. وفق “أخبار 24”.
بعد ذلك أعلن مساعد قائد الكلية للشؤون التعليمية العميد تركي بن عبدالرحمن السريع النتائج العامة للدفعة وأوائل الخريجين والمتفوقين، حيث كرَّم وزير الحرس الوطني الطلبة المتفوقين، كما تسَّلم هدية تذكارية من قائد كلية الملك خالد العسكرية.
يذكر أنه كان في استقبال وزير الحرس الوطني، نائبه المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، ورئيس الجهاز العسكري المكلَّف بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن، وقائد كلية الملك خالد العسكرية.