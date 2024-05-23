ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر في أبريل

نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري نحو 6.6 ألف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل من عام 2024م، تم خلالها ضبط 117 حالة اشتباه بالتستر.
وقال البرنامج إن الزيارات استهدفت التحقق من امتثال المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة، وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، إذ شملت الزيارات أنشطة الصالونات الرجالية، المطاعم، خدمات وإصلاح السيارات، التموينات، المقاولات العامة والبناء، والمحامص وغيرها.
وأوضح البرنامج أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة للتحقق وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم في حال ثبوت المخالفات، حيث تصل عقوبات نظام مكافحة التستر إلى السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين. وفق “أخبار 24”.
يضاف إلى ذلك، وفق البرنامج، العقوبات التبعية المقررة نظاماً، وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.