المملكة تفوز بعضوية منتدى النقل الدولي

فازت المملكة بعضوية مجلس منتدى النقل الدولي (ITF)، تأكيدًا على مكانتها في قطاع النقل عالميًا، حيث سيمكنها ذلك من المساهمة في سنّ التشريعات والتنظيمات التي تسهم في تحسين وتطوير النقل على المستوى الدولي.
وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن العضوية -التي جاءت على هامش أعمال منتدى النقل الدولي الذي أُقيم بألمانيا- ترمز إلى التزام المملكة بمعالجة تحديات النقل من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وشهادة على دورها الراسخ بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي بأن تكون مركزًا لوجستيًا عالميًا، مؤكدا أن المملكة قفزت 17 مركزًا في مؤشر الأداء للخدمات اللوجستية لتصل إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المرتبة 13 عالميًا في مؤشر الربط الجوي الدولي التابع لـIATA، والمرتبة 16 عالميًا في مؤشر الاتصال بشبكة الملاحة البحرية.
وبيّن الجاسر أن المملكة ملتزمة بتعزيز صمود البنية التحتية للنقل، وتعزيز التنقل المستدام، وضمان الوصول العادل إلى خدمات النقل للجميع، متطلعًا إلى مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بشكلٍ فعال في تشكيل مستقبل نقل مستدام وشامل. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مجلس منتدى النقل الدولي (ITF) تأسس في عام 2006 بالعاصمة الفرنسية باريس بعضوية 66 دولة، حيث يعد المنظمة الوحيدة التي تضم جميع وسائل النقل على نطاق عالمي، ويهدف إلى وضع معايير وقوانين سياسات النقل دوليًا، بالإضافة لتعزيز دور النقل في النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.