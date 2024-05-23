ارتفاع الصادرات غير النفطية 3.3% بالربع الأول

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) بنسبة 3.3% بالربع الأول 2024 مقارنةً بالربع الأول 2023، في حين انخفضت الصادرات الوطنية غير البترولية باستثناء إعادة التصدير إلى 5.2% في نفس الفترة.
وانخفضت الصادرات السلعية في الربع الأول 2024 بنسبة 5.7% عن الربع الأول 2023؛ وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 8.3%، فيما انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي في الفترة نفسها إلى 76.1% مقارنةً بنسبة 78.2% بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك طبقاً لتقرير هيئة الإحصاء للتجارة الدولية للربع الأول.
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت بنسبة 6.4% خلال الربع الأول 2024. بينما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة 24.8% مقارنةً بنفس الربع من عام 2023.
وبالمقارنة مع الربع الأخير من 2023، فقد انخفضت قيمة الصادرات السلعية بنسبة 1.4%، كما انخفضت قيمة الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير بنسبة 0.2%، كذلك انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0.3%، في حين سجل فائض الميزان التجاري السلعي انخفاضاً بنسبة 3.8%.
في السياق ذاته، انخفضت نسبة الصادرة البترولية (شاملة إعادة التصدير) إلى الواردات في الربع الأول 2024، حيث بلغت 34.7% مقابل 35.8% في الربع الأول 2023، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير للواردات، حيث بلغت 6.4% مقابل الارتفاع في الصادرات غير البترولية والذي بلغ 3.3% بالربع الأول.
إلى ذلك أظهر تقرير التجارة الدولية لشهر مارس 2024؛ انخفاض الصادرات غير البترولية (بما فيها إعادة التصدير) بنسبة 0.8% مقارنةً بالشهر المماثل من 2023، وانخفاض الصادرات الوطنية غير البترولية (باستثناء إعادة التصدير) إلى 6.3%، فيما ارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى ما نسبته 17.6% في نفس الفترة.
بينما انخفضت الصادرات السلعية في مارس الماضي بنسبة 5.9% على أساس سنوي، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بنسبة 7.3%، في حين انخفضت الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 78.1% في مارس 2023 إلى 76.9% في مارس الماضي.
وفق “أخبار 24”.