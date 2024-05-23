“كنوز السعودية” تحصد 7 جوائز عالمية

فازت مبادرة “كنوز السعودية” في وزارة الإعلام، بـ 7 جوائز عالمية عن فيلميها “هورايزون” و”المحطة سبعة”، منها 5 جوائز فضية، وذلك في حفل توزيع “جوائز تيلي” في نيويورك.
وحصد “هورايزون” 4 جوائز فضية في فئات التصوير السينمائي، الطبيعة والحياة البرية، المسلسلات التلفزيونية العامة، الأعمال الخاصة بالمعلومات العامة، فيما حصل فيلم “المحطة سبعة” على 3 جوائز، هي جائزة فضية عن فئة التصوير السينمائي، وجائزتان برونزيتان عن فئة الأفلام الوثائقية الطويلة، والتصوير السينمائي.
ويتم اختيار الفائزين للتكريم في المسابقة بناء على التميز في مجالات المحتوى ذي العلامات التجارية، والإعلانات التجارية والتسويق، والواقع التفاعلي والمختلط، والمسلسلات، والمسلسلات التلفزيونية عبر المنصات الرقمية، والعروض والمقاطع المصورة، والفيديوهات الاجتماعية.
وخضع المشاركون في ” جوائز تيلي ” لتقييم من قبل مجلس تحكيم يضم أكثر من 250 خبيرًا رائدًا من وكالات الإعلان وشركات الإنتاج وشبكات التلفزيون العالمية الكبرى .
وانطلقت “جوائز تيلي”، عام 1979 بغرض تكريم الأعمال المتميزة في مجالات الفيديو والتلفزيون والإبداع البصري، وتتلقى أكثر من 13 ألف مشاركة على مستوى العالم سنوياً.
ويرصد فيلم “هورايزون” الذي أنتجته مبادرة “كنوز السعودية ” بوزارة الإعلام بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ جمال البيئة الطبيعية للمملكة، كما يظهر مجموعة متنوعة من الكائنات الفطرية، مثل حيوان الأطوم أو حورية البحر، والدلافين، والنمر العربي الرشيق وأنواع الغزلان والمها. وفق “أخبار 24”.
فيما يتناول فيلم “المحطة سبعة” إنجازات رؤية المملكة 2030 في عامها السابع، الذي صادف عام 2023، ويرصد الفيلم التقدم المتحقق في المملكة على مختلف المستويات.
وتندرج مبادرة “كنوز السعودية” ضمن مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وتهدف إلى التوثيق المرئي للكنوز التي تزخر بها المملكة، كما تسعى إلى الإسهام في إحداث نقلة فنية على مستوى الإنتاج الفني.