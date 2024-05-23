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رياضة > الهلال يقترب من ضم مهاجم ميلان
23/05/2024   2:40 م

الهلال يقترب من ضم مهاجم ميلان

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كشفت تقارير صحفية برتغالية عن اقتراب نادي الهلال من حسم صفقة قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة “O Jogo” البرتغالية، أن والد لاعب ميلان الإيطالي، المهاجم البرتغالي رفائيل لياو يقود المفاوضات بنفسه مع وسطاء نادي الهلال.

وأضافت أن مدرب الهلال جورجي جيسوس وافق على ضم مهاجم ميلان لصفوف الهلال خلال الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجومه.

وأوضحت أن والد لياو سيأتي إلى السعودية نهاية الأسبوع الحالي لاستمرار المناقشات بخصوص الصفقة التي تتم بمساعدة الوسيط البرتغالي ماريو روي.وفق “سبورت 24”.

الهلال يقترب من ضم مهاجم ميلان

رياضة
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