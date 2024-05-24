“المربع” تدعو المقاولين للمشاركة بتنفيذ “المكعب”

دعت شركة تطوير المربع الجديد، شركات التصميم في المملكة والمنطقة والعالم؛ للمشاركة في تنفيذ أعمال الأيقونة المعمارية في وسط المربع الجديد “المكعب”.
ودعت الشركة، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، المقاولين للمساهمة في تنفيذ المشروع إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المعلومات ومتطلبات وشروط التسجيل من خلال صفحة تسجيل الموردين الخاصة بها.
وأحرزت الشركة تقدماً كبيراً في إرساء ملامح المراحل الأولية في التصميم والتأسيس، وتتطلع إلى الانتهاء من التصميم النهائي بحلول الربع الثالث من العام 2024، كما أنجزت أعمال الحفر لنحو 5 ملايين متر مكعب، إلى جانب تطوير الأساسات للبدء في أعمال الإنشاءات خلال الربع الثاني من هذا العام.
وتستعد الشركة حالياً للدخول في شراكات مع الجهات الرائدة في خدمات التصاميم الهندسية المتعددة التخصصات، ومع الكيانات الشهيرة في مراجعة التصاميم وتقديم خدمات هندسية عالية الجودة، وتتطلع الشركة إلى العمل مع شركائها لاستكشاف الأساليب والحلول المبتكرة التي من شأنها إنجاز “المكعب”، وإيجاد أيقونة مزدهرة ومستدامة لمدينة الرياض والعالم. وفق “أخبار 24”.
وتمثل هذه الدعوة فرصة فريدة لشركات التصميم والهندسة الرائدة للمساهمة في إنجاز وجهة حضرية تحولية هي الأولى من نوعها في العالم، تُعيد تعريف الهندسة المعمارية والاستدامة والتطور التقني، وتعزز مسارات التنمية الحضرية في المملكة.
يشار إلى أن المكعب سيكون إحدى الأيقونات العالمية، حيث تبلغ أبعاده 400 متر (الارتفاع، والطول، والعرض) وسيقع في قلب العاصمة الرياض.