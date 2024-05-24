“العلا” تكشف عن برنامجها الصيفي

كشفت وجهة العلا السعودية عن مجموعة استثنائية من التجارب المتنوعة، حيث تتيح لزوارها الاستمتاع بأجواءٍ استثنائية من الهدوء مع العروض المميزة لإقامةٍ فاخرة في أحد منتجعات الوجهة الصديقة للبيئة، وتجارب ثقافية وعلاجاتٍ صحيّة شاملة وأنشطة مغامراتٍ مشوقة.
وتشمل أبرز معالم صيف العلا، عروضاً فندقية فاخرة توفر عروضاً متنوعة لتجربةٍ صيفية استثنائية، حيث يقدم بانيان تري العلا عرضاً مميزاً بخصم يصل إلى 15% للحجوزات التي تتم مقدماً قبل 15 يوماً أو أكثر، كما يتيح عرض “ادفع أقل ومدد إقامتك” مع تخفيض بقيمة 20% على كل ليلة عند الحجز 3 ليالٍ على الأقل، ويمكن الاستمتاع بعرض “اقترب أكثر” والإقامة لثلاث ليال مع إضافات حصرية مثل عشاء مميز لشخصين، وجلسة علاج صحي لمدة 60 دقيقة، وجلسة استرخاء لمدة 30 دقيقة.
كما يقدّم هابيتاس العلا باقة لثلاث ليالٍ مقابل 7500 ريال سعودي تشمل الإقامة في أحد فلل كانيون التي تتسع لشخصين. وتتضمن الباقة فطوراً وعشاءً مجانياً، ورصيد بقيمة 500 ريال سعودي لعلاجات منتجع الثريا الصحي، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة اليومية، ليستمتع الزوار بتجربة مستدامة ومميزة.
ويمكن لزوار العلا الاستمتاع بعروض صيفية متنوعة، في كلّ من منتجع كلاود 7 ريزيدنس (تبدأ أسعار الغرف من 785 ريالاً لليلة الواحدة، مع عرض إقامة لأربع ليالٍ بقيمة ثلاثة)، ومنتجع شادن (تبدأ أسعار الغرف من 1300 ريال)، ومنتجع صحارى العلا (تبدأ أسعار الغرف من 575 ريالاً سعودياً)، ومنتجع خِيام وادي عِشار (تبدأ أسعار الغرف من 901 ريال لليلة الواحدة)، وفندق دار طنطورة ذا هاوس الذي افتتح حديثاً (تبدأ أسعار الغرف من 1200 ريال).
وتوفّر العلا لزوارها الفرصة للاستماع بالصيف بعيداً عن الحرارة العالية في عددٍ من أحواض السباحة الفريدة، حيث يمكنهم قضاء وقتٍ مميز من الاسترخاء في أحواض السباحة ضمن منتجعات هابيتاس العلا وبانيان تري ودار طنطورة ذا هاوس هوتيل، أو الاستمتاع بتجربة تتسم بالخصوصية في الأحواض الخاصة المرفقة بالفلل ضمن منتجع بانيان تري. ويقدّم منتجع شادن وكلاود 7 ريزيدنس تجارب استرخاء في أحواض السباحة وسط المناظر الطبيعة الخلابة.
كما يمكن استكشاف تجارب إبداعية في مدرسة الديرة، أول مركز للتصميم والفنون، حيث يمكن الاستمتاع بورشات عمل تفاعلية تتناول مختلف الفنون التقليدية، مثل المجوهرات والتطريز والخزف، وتمثّل “مساحة العلا للتصميم” مقصداً للتصاميم الفنية المتنوعة، حيث يستمر معرضها الأول “مَوْرِد: نَحتَفِي بالتّصمِيم المُستوحَى” حتى 1 يونيو ليعرّف ضيوفه على آلية التفكير التي وظّفها المبدعون في ابتكار 10 من أروع التصاميم في عالم الهندسة المعمارية والتخطيط المدني.
وتقدم العلا أيضاً أول صالة عرض سينمائية في الهواء الطلق مع جلسة خارجية مريحة، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بالفيلم المميز “دنيا وأميرة حلب” الذي سيُعرض بين 23 و25 مايو، كما تستمر الليلة المخصصة لأفلام الرسوم المتحركة للأطفال والتي ستعرض مجموعة من أفلام الرسوم المتحركة السعودية من 30 مايو إلى 1 يونيو، وسيُعرض فيلم “هجّان” ومحموعة الأفلام السعودية القصيرة من 6 إلى 8 يونيو المقبل.
ويعرض فيلم “سليف” من 27 إلى 29 يونيو. كما سيحظى الزوار من عشاق الأفلام بحضور ثلاث فعاليات حصرية للسينما: ورشة عمل ارتجالية موسيقية سينمائية تحت اسم “ارفع صوتك” بقيادة خبير تكنولوجيا الموسيقى والملحن مهران جورونيان وذلك من 23-25 مايو، وعرض تفاعلي تقديمي بعنوان “حياكة القصص فن وتأثير تصميم الأزياء في الأفلام” مع مصممة الأزياء ريم العدل من 30 مايو إلى 1 يونيو؛ وستكون الفعالية الثالثة عرض فيلم مع التمثيل الحي، يليه دروس التمثيل بقيادة الممثلين ياسين غزاوي وحنين تركستاني في الفترة من 27 إلى 29 يونيو.
استكشاف أنواع العناكب ليلاً: فيمكن لزوار العلا من محبي المغامرة الانطلاق في تجربة ليلية وسط الطبيعة في محمية شرعان الطبيعية، حيث يمكنهم استكشاف أنواع العقارب والعناكب وغيرها من الحشرات تظهر تحت الأشعة فوق البنفسجية، بكل أمان تحت إشراف خبراء مختصين.
رحلات المناطيد: وتتميز العلا بمساحاتٍ شاسعة غنية بالمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية، وتوفر لزوارها تجربة استثنائية للاستمتاع برؤية بانورامية فوق أرض الحضارات الساحرة برحلة المنطاد الجوي عند شروق الشمس، مع المشغل الرسمي للمناطيد في العلا، هيرو بالون فلايتس، حيث يمكن الاستمتاع بركوب أحد المناطيد الجدد التي استوحيت تصاميمهم من موقع الحِجر التراثي الأثري، والنمر العربي، وجيولوجيا خيبر.
مركز المغامرات: وتتيح العلا لزوارها من محبي المغامرات عدداً من الأنشطة الحماسية، خلال النهار والليل، وسط تضاريس مركز المغامرات بالعلا الصحراوية الخلابة، مثل أرجوحة العلا العملاقة، والهبوط من قمم الحبال، وزيبلاين العلا وغيرها الكثير.
سباق لهيب العلا: ويعود سباق الجري الأصعب في نسخته الثانية في شهر أغسطس، ليتيح الفرصة لمحبي التحدي الانطلاق في سباق وسط تضاريس العلا الصحراوية وأبرز معالمها المميزة.
جولة الحياة البرية والطبيعة في الحِجر: جولة مخصصة توفّر دخولاً خاصاً إلى منطقةٍ حصرية في الحِجر مع جولة ممتعة في سيارة دفع رباعي كلاسيكية وبوجود مرشد، وتتميز هذه الجولة برحلةٍ غامرة بين التكوينات الصخرية العجيبة، والحياة البرية المتنوعة، والتعرف على الشواهد الأثرية على الحضارات الإنسانية القديمة وتاريخ العلا الممتد لآلاف السنين.
جولة الحِجر الليلية: وهي جولة تحت سماء العلا المرصعة بالنجوم برفقة مرشد لتعريفهم بأبرز المعالم الأثرية، والكشف عن حكايا الحضارات القديمة التي ازدهرت في المدينة العريقة.
تجربة تأمّل النجوم في هابيتاس العلا أو الغراميل: وهي تجربة مميزة مع جولة مشي قصيرة لاستكشاف سحر الصحراء ونجوم السماء، ثم جلسة حول النار يروي فيها مرشد مختص الحكايات الممتعة عن الأبراج والكواكب.
جولة المشي في مداخيل: وتتيح منطقة مداخيل الواقعة في محمية شرعان الطبيعية، تجربة مشي استثنائية وسط مساراتٍ محددة مخصصة تتميز بظلال الأشجار الوارفة والأخاديد الصخرية التي تقي من حرارة الشمس.
فعاليات صيفية في الجديدة: وذلك من خلال مهرجان مميز يفتح أبوابه للجميع بخيارات شهية من الأطعمة المتنوعة، والألعاب العائلية، والأنشطة الترفيهية في حي الفنون بمنطقة الجديدة.
وتتمتع العلا برطوبةٍ منخفضةٍ ودرجات حرارةٍ أقل بـ 5 حتى 10 درجات من باقي مدن الخليج؛ مما يجعلها الملاذ الأمثل للمسافرين الباحثٍين عن تجربةٍ فريدة بعيداً عن حرارة الصيف ودون الابتعاد عن مدنهم، كما تتميز العلا بسهولة الوصول إليها من المدن الرئيسية القريبة مثل دبي، والدوحة، والرياض، وجدة، والدمام، من خلال رحلات طيران مباشرة تعزز جاذبيتها كوجهةٍ تستقطب محبي الطبيعة، وعشاق المغامرات، أو ممن يفضلون العمل عن بعد في هدوء الطبيعة ضمن أفخر المنتجعات والفنادق، بالإضافة إلى تجارب من العناية الصحية المميزة.
وفق “أخبار 24”.