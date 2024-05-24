أمطار رعدية على أجزاء من 4 مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الجمعة)، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخّات من البَرَد على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.
وتوقع المركز أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك والمدينة المنورة.
وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي.
وأشار إلى أن حالة البحر ستكون خفيف الموج إلى متوسط على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية؛ غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي.وفق “أخبار 24”.
وذكر أن ارتفاع الموج سيكون من نصف متر إلى متر على الجزء الشمالي يصل إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف الموج إلى متوسط على الجزء الأوسط والجنوبي.