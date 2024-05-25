“الفطر” يعالج فقدان الشهية العصبي

كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “موناش” الأسترالية، أن مادة السيلوسيبين المخدرة الموجودة في بعض أنواع الفطر السحري، لها تأثير قوي في علاج مرض فقدان الشهية العصبي.
وأوضحت الدراسة المنشورة بمجلة “Molecular Psychiatry” العلمية، أن السيلوسيبين يعمل على تحرير الدماغ للتخلص من أنماط التفكير الجامدة التي تعد السمة المميزة للمرض، فضلاً عن استخدامه في علاج حالات الاكتئاب.
وتمكّن الباحثون من خلال استخدام حاصرات مستقبلات محددة، من تحديد مستقبل السيروتونين (5-HT1A) الذي يعمل بمساعدة السيلوسيبين على تحقيق أفضل النتائج المتعلقة بالمرض. وفق “أخبار 24”.
وتشمل أعراض فقدان الشهية العصبي، الشعور بالضعف والإغماء، وتساقط الشعر، وجفاف البشرة وتحول لونها إلى البنفسجي، وهشاشة الأظافر، وانقطاع العادة الشهرية، وظهور تورّمات في اليدين والرجلين.