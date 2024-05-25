تدريب وقائي للاتفاق استعدادًا لمواجهة التعاون

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه اليوم السبت على ملعبه بالنادي بـ(موطن الفرسان).
تأتي استعدادات فارس الدهناء تحضيراً لمواجهة مضيفه فريق التعاون مساء يوم الاثنين في القصيم، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة في دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.
وكان التدريب بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على اجتماع فني في قاعة الاجتماعات، ثم تدريب وقائي في الصالة الرياضية، قبل أن ينتقل الفريق إلى الملعب حيث الإحماء ثم تدريب الاستحواذ على الكرة عبر مجموعتين، ثم خاض الفريق مناورة فنية على جزء من الملعب، فيما تركز التدريب على الجانب الفني التكتيكي الذي سيعتمده فارس الدهناء لمواجهة التعاون الهامة. وفق “سبورت 24”.