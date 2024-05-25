حضور سعودي في اختتام “كان السينمائي”

حصل الفليم السعودي “نورة” على تنويه خاص من مهرجان كان السينمائي في دورته السابعة والسبعين لعام 2024، والذي يعد أول فيلم سعودي يتم اختياره للمشاركة في القائمة الرسمية للمهرجان، وتحديدًا في مسابقة “نظرة ما” (Un Certain Regard) المخصصة للأفلام المتميزة عالميًا.
ويعتبر “نورة” فيلم روائي طويل من إخراج توفيق الزايدي، وتم تصويره بالكامل في منطقة العلا بالمملكة؛ يهدف الفيلم إلى إبراز جمال العلا، ليس فقط كوجهة سياحية بل كمدينة ذات روح وتاريخ عريق، وقد واجه فريق العمل تحديات كبيرة أثناء التصوير، خاصة مع حرارة الصيف الشديدة.
ويعكس اختيار “نورة” للمشاركة في مهرجان كان، تطور السينما السعودية وازدياد اهتمامها العالمي، وخطوة مهمة نحو تعزيز حضورها على الساحة الدولية، وتأكيدًا على المواهب الفنية الموجودة في المملكة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، حصد الفيلم التسجيلي المصري “رفعت عيني للسماء” جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي من مهرجان كان السينمائي الدولي، وهي أول جائزة من نوعها يفوز بها فيلم مصري.
وباركت مؤسسة البحر الأحمر لصناع الفيلم حصولهم على هذه الجائزة، معبرةً عن فخرها بالعمل الذي يعد أحد منتجات صندوق البحر الأحمر السينمائية الذي يساهم في إثراء المحتوى السينمائي العربي.