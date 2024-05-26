إزالة 4 مزارع تُسقى بمياه الصرف بمكة

أزالت لجنة متابعة ومنع المزارع التي تُسقى بمياه الصرف الصحي في مكة المكرمة، 4 مزارع مخالفة جنوب المنطقة، تُسقى بمياه الصرف الصحي لزراعة الورقيات؛ بمساحة تُقدر بنحو 70 ألف متر مربع.
وأضافت أنها تقوم بأخذ عينات من الآبار والمياه التي تسقى بها المزارع ويتم تحليلها في المختبرات، وعند عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الآمنة؛ يتم إزالة هذه المزارع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية والشؤون الصحية بالمنطقة، ومكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة.
وشددت أمانة العاصمة المقدسة على أنها لن تتوانى في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار حرص الجهات المعنية وأمانة العاصمة المقدسة -ممثلة في وكالة البلديات- على تحقيق أعلى مستوى من الإصحاح البيئي، ومتابعة وإزالة كل الظواهر السلبية التي تتعلق بصحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وفق “أخبار 24”.