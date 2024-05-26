تدريب فردي لقيادات الشؤون البلدية والأمانات

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الاستعانة ببيت خبرة لتدريب قيادي الوزارة والأمانات ذوي المستويات الإشرافية ضمن برامج تدريب فردية في أفضل المعاهد والجامعات العالمية.
ووفقا لمعلومات أن الوزارة تهدف من تدريب قياداتها، تزويدهم بالمهارات التي ستساهم في تعزيز القيادية التحول والتغيير.
الجدير ذكره أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أطلقت قبل سنوات برنامج التدريب التنفيذي لتطوير القادة، بالتعاون مع “هارفارد للأعمال” لتأهيل القيادات التنفيذية ومديري الإدارات في منظومة الإسكان والقطاع البلدي.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل في كلمة ألقاها خلال تدشينه نسخته الثانية من البرنامج مطلع العام 2022 إنه يهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والأداء، وتنمية المهارات القيادية، وتطوير كفاءة القياديين في الوزارة التي تسعى لجلب أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أبرز البرامج التدريبية من الجهات المختصة في هذا المجال، ومن بينها “هارفارد للأعمال” لتعزيز الأداء الوظيفي بما يسهم في تحقيق مستهدفات الوزارة، كما يأتي البرنامج امتدادا لبرنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لتمكين الشباب عملياً ومهنياً. وفق “أخبار 24”.