تخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية شرط للمجمعات التجارية

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ألا تقل مساحة المحلات داخل المجمعات التجارية عن 24 م2. ولا يقل عرض واجهة المحل عن 4م، كما أوجبت تخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية، وتشجير محيط المواقع المطلة على الشوارع التجارية والمواقف كحد أدنى، بحيث لا تعيق حركة المشاة، وألا تكون ذات روائح نفاذة.
وتضمنت “اشتراطات المجمعات التجارية والأسواق الشعبية” التي طرحتها الوزارة، على منصة “استطلاع” ، تخصيص مراكز ضيافة للأطفال بمساحة لا تقل عن 50م2 في المجمعات التجارية التي تكون مساحتها 40 ألف م2 فأكثر، كما يجب تخصيص منطقة للرضاعة الطبيعية ولتغيير الرضّع، بحيث تكون (غرفة، أو ركن، أو كابينة)، لا تقل مساحتها عن 2.7م2. وأن تتوفر في كل منطقة خاصة بدورات مياه النساء، أو توفير منطقة مخصصة لها في المجمعات المفتوحة التي ليس بها دورات مياه خاصة بالنساء. وأن تتوفر بها منطقة مريحة للجلوس، ومياه للشرب، وطاولة خاصة بالغيار ومستلزماتها. وتوفير مكان لغسل الأيدي أو تكون قريبة من المغاسل مع توفير صابون ومناديل ورقية.
وأكدت الاشتراطات على ألا تقل مساحة الكشك في المجمع التجاري عن 6م، وفي السوق الشعبية عن 4م، وحسب التصميم المعتمد للمجمع أو السوق الشعبية وتوزيع الأكشاك به، ويجب ألا تقل مساحة المحل داخل السوق الشعبية عن 4 م2، ويسمح بإقامة الأكشاك في مواقف السيارات في المجمعات التجارية بعد الحصول على موافقة الأمانة / البلدية بحد أقصى كشكان، وألا تؤثر الأكشاك في الطاقة الاستيعابية للمواقف.
وسمحت بممارسة الأنشطة الإضافية المعتمدة بحيث لا يتجاوز مجموع مساحات الأنشطة المضافة 50 % من المساحة الإجمالية الواردة في الترخيص. مع المحافظة على الحد الأدنى لمساحة النشاط الرئيسي. وألّا تقل مساحة النشاط الإضافي عن 6م2 ويستثنى من ذلك مكائن الخدمة الذاتية.
ونصت على ضرورة توفير طريقة وصول آمنة للسطح حال وجود معدات لإجراء أعمال الصيانة المطلوبة، مع توفير التجهيزات اللازمة لتصريف مياه الأمطار. وتحديد مواقع مخصصة للخدمات مثل: حاويات للنفايات، مناطق لتحميل وتنزيل البضائع، وغيرها من المرافق الأخرى. ويجب أن يكون مقر مكتب الإدارة داخل حدود الملكية وليس في موقع آخر.
ويجب ألا يقل عرض الممر الرئيسي داخل المجمعات التجارية والأسواق الشعبية الجديدة عن 6 م، ولا يقل عرض ممرات الأدوار المتكررة عن 3 م، ولا يقل عرض ممرات المرافق عن 2 م، وفي حال وجود أكشاك في الممرات يجب ألا يقل عرض الممر بجانبيه عن 3 م لكل جانب، ووضع المداخل والمخارج على الشوارع التجارية فقط ويسمح بفتح مخارج الطوارئ على الشوارع الجانبية.
ومنعت الاشتراطات استخدام دور القبو لأغراض الأنشطة التجارية أو التخزين، ويسمح بالأنشطة الترفيهية أو مراكز ضيافة الأطفال أو الأنشطة الخدمية مثل: (الأعمال الميكانيكية والكهربائية والمصليات ودورات المياه وغرف الانتظار) على ألا تتجاوز مساحتها 50% من مساحة القبو بعد تحقيق العدد المطلوب من المواقف، ويجب أن يكون مرتبطا بالمبنى مباشرة وألا يكون له مدخل مستقل من خارج المبنى.
كما يجب أن يكون التصميم المعماري للمجمعات التجارية متميزاً ويشكل نموذجاً ومعلماً معمارياً وحضارياً يعكس الطابع العمراني للمنطقة، وأن يعكس تصميم الأسواق الشعبية الطابع التراثي والثقافي للمنطقة، مع تخصيص أماكن للصلاة تتناسب مع عدد الزوار المتوقع، وقسم منفصل للنساء مع توفير دورات مياه وأماكن وضوء، وتوفير غرفة إسعافات أولية خاصة بمساحة لا تقل عن 12م2. كما يسمح بتوفير غرفة مكيفة لانتظار السائقين.
ونصت الضوابط على أن واجهة المحلات في المجمعات التجارية يجب أن تكون من الزجاج الشفاف السيكوريت وما في حكمه بسماكة لا تقل عن 12ملم وتشمل أبوابا بعرض لا يقل عن 90سم للأبواب المفردة، وبعرض لا يقل عن 160 سم للأبواب المزدوجة، كما يجب أن تكون واجهة المحلات والأكشاك في الأسواق الشعبية وفقاً للهوية العمرانية للمنطقة، ويجب أن يكون السقف مصنوعاً من مواد مقاومة للحريق ولا تتأثر بالرطوبة. وفق “أخبار 24”.
وفيما يخص العاملين، فيجب عليهم ارتداء الملابس الخارجية النظيفة والتي تؤمّن مظهرا مهنيا لائقا ويتناسب مع مهام العامل، وحمل بطاقة العمل، أو وجود اسم الموظف والمنشأة على الزي الخاص بالمنشأة، والمحافظة على النظافة الشخصية. والتوقف عن العمل في حال ظهور أي أعراض مرضية. وعدم استخدام المنشأة للسكن، باستثناء حارس المنشأة.