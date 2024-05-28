صرحت الهيئة العامة للطيران المدني للخطوط الجوية الإيطالية ” ITA Airways” بتشغيل رحلات منتظمة بين المملكة وإيطاليا اعتباراً من الثاني من يونيو المقبل.
وتتضمن الاتفاقية، التي تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز الربط الجوي بين البلدين، تنظيم رحلات منتظمة بين الرياض والعاصمة الإيطالية روما، بواقع 5 رحلات أسبوعية.
وأكدت “الطيران المدني” أن الاتفاقية تأتي في إطار جهودها لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجيستية عالمية. وفق “أخبار 24”.