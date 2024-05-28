استدعاء كاراسكو لقائمة بلجيكا في يورو 2024

استدعت بلجيكا لاعب الوسط أكسل فيتسل لتشكيلتها المشاركة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا الشهر المقبل فيما غاب تيبو كورتوا رغم أن حارس مرمى ريال مدريد قد يشارك في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل.
وأعلن المدرب دومينيكو تيديسكو اليوم الثلاثاء قائمة مكونة من 25 لاعبا للمشاركة في البطولة الشهر المقبل، وكان استدعاء فيتسل مفاجأة كبيرة.
وشهدت قائمة بلجيكا استدعاء يانيك كاراسكو لاعب خط وسط فريق نادي الشباب.
وانضم كاراسكو لصفوف الشباب في الصيف الماضي وساهم في 19 هدفًا مع الفريق.
وخرج كورتوا من تشكيلة بلجيكا في يونيو حزيران الماضي عقب عدم اختياره قائدا للفريق إثر اعتزال إيدن هازارد مما أدى إلى خلاف علني مع تيديسكو.
وتعرض حارس ريال مدريد للانتقاد من زملائه لكنه أعرب منذ ذلك الحين عن أسفه لكن يبدو أن خلافه مع المدرب لم ينته.
وعقب غيابه عن تشكيلة بلاده بوقت قصير، تعرض كورتوا لإصابة خطيرة في ركبته أبعدته عن معظم الموسم، وعاد فقط في وقت سابق هذا الشهر ودخل تشكيلة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بروسيا دورتموند في استاد ويمبلي.
ومع ذلك، يعتبر كورتوا (31 عاما) أحد أفضل حراس المرمى في العالم. وقد اختير كأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 بعد أن قدم أداء لا يُنسى، إذ تصدى لتسع تسديدات ليحرم ليفربول من الفوز ليحقق ريال لقبه الأوروبي 14 معززا رقمه القياسي بفوزه 1-صفر في باريس.
وقال تيديسكو في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء “كان كورتوا واضحا وصادقا للغاية واتخذ قراره مبكرا. آخر المعلومات التي تلقيناها هي أنه غير جاهز لبطولة أوروبا، إنه يعرف قدرات جسده أفضل من غيره.
“كان أكسل في ذهني لفترة طويلة حتى أثناء التصفيات. الأمر يتعلق بالجودة، وفيتسل يملك الكثير من الجودة”.
“إنه لاعب بارز في أتليتيكو مدريد. تقابلت معه وأردت رؤيته والنظر في عينيه. نحن بحاجة له، فهو يتمتع بالخبرة ويمكنه مساعدة اللاعبين الشبان. الخبرة في هذا المركز مهمة. نحن نشارك في بطولة أوروبا وهذا ليس بالأمر الهين”.
ومكسيم دي كايبر ظهير كلوب بروج الوحيد في التشكيلة الذي لم يسبق له الدفاع عن قميص بلجيكا.
وقال تيديسكو، الذي اختار قائمة تضم 25 لاعبا بدلا من 26 التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي (اليويفا) “أتابع مكسيم دي كايبر منذ فترة طويلة لكن لم تكن هناك فرصة سانحة لاختياره من قبل لكنه يستحق الآن أن يكون في التشكيلة.”
ويشارك يان فرتونجن (37 عاما) الأكثر مشاركة مع منتخب بلجيكا برصيد 154 مباراة في البطولة. وتضم التشكيلة أيضا الهداف التاريخي روميلو لوكاكو الذي سجل 83 هدفا في 114 مباراة مع الفريق.
وفيما يلي تشكيلة بلجيكا:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز (فولفسبورج) وتوماس كامينسكي (لوتون تاون) وماتس سيلس (نوتنجهام فورست).
مدافعون: تيموتي كاستاني (فولهام) ومكسيم دي كايبر (كلوب بروج) وزينو ديباست (أندرلخت) وفاوت فايس (ليستر سيتي) وتوماس مونييه (طرابزون سبور) ويان فرتونجن (أندرلخت) وأرتور تيات (ستاد رين) وأكسيل فيتسل (أتليتيكو مدريد).وفق “سبورت 24”.
لاعبو الوسط: يانيك كاراسكو (الشباب) وكيفين دي بروين (مانشستر سيتي) وأوريل مانجالا (أولمبيك ليون) وأمادو أونانا (إيفرتون) ويوري تيليمانس (أستون فيلا) وآرتور فيرميرين (أتليتيكو مدريد) وأستر فرانكس (فولفسبورج).
مهاجمون: يوهان باكايوكو (أيندهوفن) وشارل دي كاتيلير (أتلانتا) وجيريمي دوكو (مانشستر سيتي) وروميلو لوكاكو (روما) ودودي لوكيباكيو (إشبيلية) ولويس أوبيندا (رازن بال شبورت لايبزيج) ولياندرو تروسار (أرسنال).