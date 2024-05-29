الهلال يعلن تمديد عقد مدربه جيسوس

أعلن الهلال، اليوم الثلاثاء، عن تمديد عقد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس لعام واحد.
وقال النادي عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم (تويتر) “بطل الدوري الذهبي.. وجيسوس معا لعام آخر”.
وتولى جيسوس (69 عاما) مسؤولية الهلال في حقبته الثانية في 2023، وقاد الفريق للفوز بالدوري الموسم المنقضي دون أي خسارة مسجلا 101 هدف واستقبلت شباكه 23 هدفا فقط.
وتحت إمرة جيسوس، الذي سبق له قيادة الفريق بين عامي 2018 و2019، خسر الهلال بقبل نهائي دوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي الذي مضى في طريقه لتحقيق اللقب، بينما يخوض نهائي كأس ملك السعودية أمام النصر يوم الجمعة المقبل.وفق “سبورت 24”.