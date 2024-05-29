لا ضريبة بجدة لمدة شهر

كشفت الهيئة السعودية للسياحة عن عزمها إطلاق حملة ترويجية مشتركة مع “غرفة جدة” وأكثر من 100 شريك من القطاع الخاص، تحت شعار “الضريبة تراها علينا”، وتتضمن العديد من الأنشطة والعروض المميزة ضمن فعاليات برنامج “صيف السعودية 2024”.
وقالت الهيئة إن الحملة الترويجية “الضريبة تراها علينا” تنطلق في 10 يوليو 2024، وتستمر على مدى شهر كامل في مدينة جدة، وسيقدم الشركاء المشاركون في الحملة خصومات بقيمة 15%.
وأضافت أنه من المقرر إعلان قائمة الشركات المشاركة في 20 يونيو القادم، مع مزيد من المعلومات عن المفاجآت والباقات والخصومات المنتظرة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة ضمن تعاون وتكامل منظومة السياحة السعودية مع شركائها من القطاع الحكومي والخاص، كما تأتي في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة من أجل إثراء وإنجاح البرامج والمبادرات الوطنية في القطاع السياحي، وتمكين شركات القطاع الخاص، وجذب السياح للاستمتاع بالمقومات السياحية الهائلة، والفعاليات النوعية المميزة، وتطوير المنتجات التي تلبي تطلعات شرائح وفئات السياح كافة من داخل وخارج المملكة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت في 19 مايو الجاري إطلاق برنامج صيف السعودية تحت شعار “تراها” في 7 وجهات سياحية؛ هي عسير والباحة والطائف والرياض والعلا والبحر الأحمر بجانب عروس البحر الأحمر (جدة)، ويمتد البرنامج حتى نهاية سبتمبر القادم، ويضم 550 منتجاً سياحياً و150 عرضاً خاصاً.