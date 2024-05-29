انطلاق اكتتاب الأفراد بـ2.27 مليون سهم من “رسن”

بدأ اليوم (الأربعاء)، اكتتاب الأفراد في طرح شركة “رسن” لتقنية المعلومات أسهمها للاكتتاب العام الأولي والإدراج في السوق الرئيسية “تاسي”، على أن ينتهي غدا (الخميس).
وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديراً لاكتتاب شركة “رسن” في بيان على “تداول” اليوم (الأربعاء)، إن عملية الاكتتاب تشمل بحد أعلى 2.27 مليون سهم تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح.
وعيّنت الشركة، البنك السعودي الفرنسي ومصرف الراجحي، كجهات مستلمة لشريحة المكتتبين الأفراد.
وكانت الشركة قد أعلنت إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم الشركة بنجاح، وتحديد سعر الطرح النهائي بـ37 ريالا للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 129.1 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة. وفق “أخبار 24”.
وتأسست شركة رسن في عام 2016، وهي أكبر شركة لتقديم أنشطة وساطة التأمين الإلكتروني في المملكة، وتقوم بتشغيل منصات مثل تأميني وتريزا، ,ولها فرعان في الإمارات ومصر، وبلغت إيراداتها 256 مليون ريال في 2023 ودخلها 46 مليون ريال.