النفط يصعد والذهب في انخفاض

صعدت أسعار النفط، اليوم (الأربعاء)، بفضل توقعات بأن المنتجين الرئيسيين سيواصلون تخفيضات الإنتاج في اجتماع تحالف أوبك ، المقرر الأحد المقبل، في ظل التوقعات بزيادة استهلاك الوقود مع انطلاق موسم ذروة الطلب في الصيف.
وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 27 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 84.49 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يوليو 35 سنتا أو 0.4% إلى 80.18 دولار.
ومن المتوقع أن يبقي تحالف أوبك ، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بما في ذلك روسيا، على تخفيضات الإنتاج الطوعية التي يبلغ إجماليها نحو 2.2 مليون برميل يوميا.
وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس (الثلاثاء) أنه من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقد تأرجحت التوقعات بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في ظل قلق صناع السياسات؛ إذ لا تزال تشير البيانات إلى استمرار التضخم.
من جهتها، سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضاً، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، قبيل بيانات التضخم المهمة التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2356.92 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو الجاري، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 2357.80 دولار. وفق “أخبار 24”.
وزاد الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستويات قياسية خلال عدة أسابيع.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 31.99 دولار، وانخفض البلاتين 0.75 % إلى 1056.06 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 % إلى 978.47 دولار.