“جاز” توقع عقدين مع “أرامكو” بـ761 مليوناً

وقعت شركة جاز العربية للخدمات عقدين مع شركة أرامكو، بقيمة إجمالية 761 مليون ريال، من أجل توسعة شبكات للغاز بمنطقتي الشرقية والقصيم.
وقالت شركة جاز العربية للخدمات في بيانين منفصلين على “تداول” اليوم (الأربعاء)، إن العقد الأول يشمل أعمال الهندسة والتوريد والبناء وذلك في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية من شدقم إلى محطة ضخ أرامكو “شرق – غرب”-1.
وأوضحت أن هذا العقد بقيمة تقدر بنحو 344.6 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدته 40 شهرا، متوقعة أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي في القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2027م.
وأضافت الشركة أن العقد الثاني يشمل أعمال الهندسة والتوريد والبناء في مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية في تجمع المنطقة الشرقية ومنطقة القصيم. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن قيمة هذا العقد تبلغ نحو 416.3 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتبلغ مدته 30 شهرا، متوقعة أن يكون للعقد أثر مالي إيجابي في القوائم المالية للشركة للأعوام 2024 إلى 2026.