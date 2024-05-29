البريكان: الدوسري الأفضل في تاريخ الكرة السعودية

أكد لاعب الأهلي فراس البريكان، أن لاعب الهلال وزميله في المنتخب الوطني سالم الدوسري الأفضل في تاريخ كرة القدم السعودية.
وقال البريكان عبر حساب الأهلي على منصة إكس، إن مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين في مونديال قطر 2022 كانت أفضل مباراة وأفضل يوم على حد وصفه، بعد الفوز على الفريق الذي حقق بعد ذلك اللقب.
وأضاف، أنه لم يفكر كثيراً عند قدوم عرض الأهلي، معربا عن سعادته باللعب في صفوف الفريق الذي حصد المركز الثالث.
وأشار إلى أن هدفه في شباك الاتحاد من أجمل أهدافه هذا الموسم.
وأكد، أن مدرب المنتخب السعودي السابق هيرفي رينارد لعب دورا مهما في مسيرته، كما قاد الأخضر إلى كأس العالم 2022 عن جدارة والفوز على منتخب الأرجنتين بطل العالم. وفق “سبورت 24”.