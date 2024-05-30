تغطية اكتتاب الأفراد في طرح “سماسكو” 13 مرة

كشفت شركة الأهلي المالية، بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومديرسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي للشركة السعودية لحلول القوى البشرية “سماسكو”، عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 10 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول اليوم (الخميس)، إن عدد المشاركين الأفراد في الاكتتاب بلغ 1.065 مليون مشترك، بمعدل تغطية 13 مرة للأسهم المخصصة للأفراد والبالغة 12 مليون سهم، بسعر 7.5 ريال للسهم الواحد، وسجلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد 1.176 مليارريال.
وأضافت أنه تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناءً على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، مشيرة إلى أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها. وفق “أخبار 24”.
وكانت الشركة قد طرحت 120 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة، خُصص 90% منها للفئات المشاركة، و10% لشريحة الأفراد، وبدأت فترة اكتتاب شريحة الأفراد في 26 مايو الجاري، واستمرت يومين.