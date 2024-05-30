النفط والذهب يفقدان بريق الارتفاع

تراجعت أسعار النفط اليوم (الخميس) وسط ترقب الأسواق لأحدث بيانات لمخزونات النفط الخام الأمريكية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1% ليجري تداولها عند 83.52 دولار للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات أو ما يعادل 0.04% إلى 79.19 دولار بحلول المساء.
ووفقا لبيانات معهد البترول فقد انخفضت مخزونات الخام 6.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 مايو وتراجعت مخزونات البنزين 452 ألف برميل، فيما زادت مخزونات نواتج التقطير 2.045 مليون برميل.
وتعرضت أسواق النفط لضغوط في الآونة الأخيرة، في ظل توقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأظهر مسح أجراه المركزي الأمريكي أن النشاط الاقتصادي واصل توسعه منذ أوائل أبريل وحتى منتصف مايو، لكن الشركات أصبحت أكثر تشاؤما بشأن المستقبل في وقت زاد فيه التضخم بوتيرة متواضعة.
من جهه أُخرى هبطت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم (الخميس)، في ظل ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، وسط ترقب لبيانات حول خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2330.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط بنسبة 1% أمس (الأربعاء). فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 %إلى 2328.60 دولار. وارتفع الدولار 0.5 %، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وفق “أخبار 24”.
وانخفض الذهب بأكثر من 100 دولار منذ أن وصل إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في 20 مايو الجاري.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.7% إلى 31.40 دولار وتراجع البلاتين 0.3% إلى 1032.25 دولار ونزل البلاديوم 2.1% إلى 944.75 دولار.