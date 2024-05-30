إطلاق الطرح الثانوي لأرامكو الأحد

تعتزم المملكة إطلاق عملية الطرح الثانوي لشركة أرامكو السعودية، بشكل رسمي يوم (الأحد) المقبل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ.
وأكدت الوكالة أن عملية الطرح جذبت اهتماماً غير رسمي من المستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا، بقيمة تجاوزت الـ10 مليارات دولار، وقالت بلومبرغ إن الحكومة تخطط لبدء عملية بناء سجل الأوامر والطلبات حتى يوم الخميس.
ونوّهت بلومبيرغ إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن فترة الطرح، مشيرةً إلى أن شروط الطرح وحجمه قد تتغير.
وسيتم تسعير الطرح بتخفيض يصل إلى 10% من سعر السهم الحالي، مبينة أن التخفيض قد يكون أقل بناءً على حجم الطلب من المستثمرين.
وانخفض سعر سهم “أرامكو” بنسبة 11% تقريباً منذ بداية العام، عندما نشرت “بلومبرغ نيوز” لأول مرة عن نية الحكومة بيع حصة في الشركة. وسجل السهم أمس أدنى سعر منذ مارس 2023 عند 29.05 ريال.
وتأتي عملية البيع الثانوية بعد ما يقرب من خمس سنوات من جمع السعودية نحو 30 مليار دولار في الطرح العام الأولي لشركة “أرامكو”، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن تساعد عائدات بيع الأسهم على تمويل مبادرات كبيرة لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن النفط، مع توجه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نحو قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة ومشاريع مثل مدينة “نيوم” البالغة قيمتها 1.5 تريليون دولار.