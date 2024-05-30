“أوائل” في تاريخ كأس الملك

يخطف نهائي كأس الملك أنظار عشاق الكرة السعودية والعربية، حيث يلتقي النصر والهلال على لقب موسم 2023-2024، مساء الجمعة بملعب الجوهرة المشعة في جدة.
ويتطلع الهلال لتحقيق لقبه الثالث هذا الموسم، في حين يطمح النصر في إنقاذ موسمه وحصد اللقب على حساب غريمه التقليدي.
الوحدة هو أول فريق حقق اللقب بعد الفوز على الاتحاد في نهائي موسم 1957-1958 بنتيجة 4/0.
الاتحاد أول فريق يحافظ على اللقب بعد التتويج به موسمي 1958-1959 و 1959-1960.
الأهلي هو أول فريق يحقق اللقب في 4 مواسم ممتالية من موسم 1970 حتى 1973.
الهلال أول فريق يحقق اللقب عن طريق ركلات الترجيح وذلك على حساب الاتحاد موسم 1964-1965.
الوحدة كان أول فريق يخسر اللقب مرتين متتاليتين وذلك في النسختين الثانية والثالثة بعد عناق اللقب في النسخة الأولى. وفق “سبورت 24”.
المغربي عبدالرزاق حمدالله أول لاعب يصل إلى 14 هدفًا في موسم واحد بكأس الملك، وذلك مع النصر في 2018-2019.