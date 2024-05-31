“سايت” تحقق إنجازاً عالمياً بحماية البيانات

حصلت الشركة السعودية لتقنية المعلومات “سايت” إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على امتثال (SOC2) لالتزامها في حماية بيانات العملاء والحفاظ على أعلى معايير الأمان.
وحققت “سايت”، هذا الإنجاز بعد إجراء مراجعة مستقلة بواسطة مدقق مؤهل، للتحقق من فعالية الضوابط الأمنية للتعامل مع بيانات العملاء لدى مزود الخدمة.
ويعكس ذلك التزام الشركة بحماية البيانات والحفاظ على أعلى معايير الأمان، وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الأمن السيبراني، والتأكيد على الريادة في تلك المجالات. وفق “أخبار 24”.
ويعد هذا الامتثال معياراً عالمياً للتدقيق، تم تطويره من قبل المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين (AICPA)؛ لتقييم ضوابط الأمان والنزاهة والسرية والخصوصية في التعامل مع البيانات.