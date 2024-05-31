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31/05/2024   10:13 ص

3 شروط للتسجيل في برنامج احتضان لتقنيات الفضاء

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أطلقت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عملية التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء، الذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتوسيع آفاق البحث والتطوير في القطاع.

وأوضحت الهيئة أن البرنامج الممتد على مدى 6 أشهر يأتي ضمن برنامج ريادة أعمال الفضاء الذي يتضمن 4 مراحل رئيسية ابتداءً بهاكاثون يجمع المبتكرين لحل تحديات تقنية في القطاع، ويليه معسكر تدريبي لإنشاء نماذج أولية للحلول المقدمة بالتعاون مع خبراء ومختصين؛ للانتقال لمرحلة حاضنة الأعمال التي تقدم الدعم المادي لدخول سوق قطاع الفضاء، وانتهاءً بتكوين مجتمعات ريادة أعمال الفضاء التي تجمع بين أصحاب الخبرة والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع. وفق “أخبار 24”.

وحددت شروط التسجيل وهي توفير حل لأحد التحديات في قطاع الفضاء، والتسجيل من خلال تأسيس شركة مقرها المملكة، أو شركة موجودة مسبقًا، إلى جانب توفير نموذج عمل أولي يتضمن حلًا ابتكاريًا، داعياً الهيئة المهتمين والمختصين إلى سرعة التسجيل في البرنامج.

يشار إلى أن إطلاق الهيئة للبرنامج يأتي ضمن جهودها في تنمية بنية تحتية متينة لدعم رواد الأعمال، إلى جانب تمكين الابتكار ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية وإتاحة الاستفادة من الخبرات العالمية.

3 شروط للتسجيل في برنامج احتضان لتقنيات الفضاء

مال وأعمال
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