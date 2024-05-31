دراسة تكشف صلة بين أدوية الضغط و”الإكزيما”

وجدت دراسة طبية حديثة، أن هناك صلة بين تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم، وزيادة خطر الإصابة بالإكزيما “الالتهابات الجلدية”، وهي حالة مرضية تصيب الجلد بالجفاف والرغبة في الحكة.
وقالت كبيرة مؤلفي الدراسة والأستاذ المشارك في طب الأمراض الجلدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، كاترينا أبوبارا، إن أدوية ضغط الدم ارتبطت بزيادة طفيفة في معدلات التهاب الجلد الإكزيمي، بالأخص لدى للأشخاص الذين يتناولون مُدرات البول.
واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 1.5 مليون بالغ في المملكة المتحدة، تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، دون تشخيص التهاب الجلد الإكزيمي في بداية الدراسة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه، أكد أستاذ الأمراض الجلدية في كلية جورج واشنطن للطب والعلوم الصحية في واشنطن العاصمة، آدم فريدمان، أن النتائج ليست قوية بما يكفي لإثبات أن أدوية ارتفاع ضغط الدم تسبب الإكزيما، إلا أنها يمكن أن تكون مفيدة في تقييم حالات مرضى الإكزيما غير المبررة.