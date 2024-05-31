مذكرة لزيادة الفرص الوظيفية لخريجات جامعة نورة

وقعت جامعة الأميرة نورة وشركة “لينكدإن”، أمس (الخميس)، مذكرة برنامج تنفيذي؛ تهدف لدعم المهارات الوظيفية المطلوبة في سوق العمل، وإعداد الوصف الوظيفي، والتدريب المتخصص بغرض التوظيف.
ويطمح البرنامج التنفيذي إلى دراسة احتياج سوق العمل، ودراسة عامة لمتطلبات الالتحاق بالوظيفة لكل تخصص، بالإضافة إلى تقديم مقترحات لكل تخصص للإسهام في زيادة نسبة حصول الطالبات على فرص وظيفية في سوق العمل بعد التخرج.
ويسعى البرنامج لتحقيق الأهداف المشتركة بين الطرفين في إقامة علاقات تبادل المعرفة والمنفعة، وتفعيل التواصل والتعاون بينهما بما يخدم الكفاءة البشرية، وإيجاد حلول مستدامة لتحديات التوظيف؛ وإيمانًا من جامعة الأميرة نورة بأهمية تأهيل طالباتها، وإكسابهن أهم المعارف والمهارات والقدرات للانخراط في سوق العمل بنجاح، بالتماهي مع رؤية المملكة 2030.
وتتضمَّن مجالات التعاون إعداد التقارير والإحصائيات في مجال سوق العمل، وإقامة برامج تدريبية وورش عمل، وتقديم الاستشارات في مجال الإرشاد المهني، والتعاون في تنسيق وتنظيم الملتقيات والفعاليات المشتركة بين الطرفين، بالإضافة إلى ربط منصة “سموق” وبوابة الخريجات على صفحة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بموقع لينكدإن.
ومثَّلت جامعة الأميرة نورة في التوقيع، عميدة عمادة شؤون الطالبات الدكتورة دنيا بنت عبدالعزيز الفراج، فيما مثَّل شركة لينكدإن بالنيابة رئيس لينكدإن في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أردا ايتالي. وفق “أخبار 24”.
ويأتي البرنامج ضمن أدوار عمادة شؤون الطالبات في تحقيق أهداف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الاستراتيجية 2025 في إعداد كفاءات وطنية نسائية منافسة تواكب متغيرات سوق العمل، وإيجاد المخرجات اللازمة لدعم التوظيف والتأهيل المناسب، بما يعزز الاقتصاد الوطني.