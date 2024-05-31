أطعمة تساعدك على تأخير شيخوخة الدماغ

كشفت دراسة طبية حديثة، أن هناك عناصر غذائية محددة يمكن أن تسهم في إبطاء الشيخوخة في الدماغ، والمساعدة في عمل العقل بشكل أفضل.
وحددت الدراسة، التي نشرت في مجلة “Nature Aging”، مجموعة من العناصر الغذائية المساعدة في منع شيخوخة الدماغ، مثل الأحماض الدهنية، الموجودة في المأكولات البحرية وبعض زيوت الطبخ الصحية، ومضادات الأكسدة الموجودة في التوت والثوم والطماطم والمكسرات والكثير من الفواكه والخضراوات الأخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن الكاروتينات، وهي عناصر موجودة في السبانخ، واللفت، والجزر، والبروكلي، وبعض الفواكه، تسهم في عمل العقل بصورة أفضل. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى أن فيتامين E، الموجود في الفواكه والخضراوات والمأكولات البحرية والبذور والمكسرات وغيرها، والكولين، الموجود في صفار البيض ولحم البقر ومنتجات الألبان وبعض الخضار، يمكنه أن يعمل على مقاومة علامات شيخوخة الدماغ.