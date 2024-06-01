شراكة بين المملكة و”علي بابا” لتسويق التمور

أبرم المركز الوطني للنخيل والتمور شراكة تجارية مع منصة “علي بابا” الإلكترونية، لتأهيل 23 شركة تمور سعودية لاستخدام وتفعيل المنصة في تسويق التمور السعودية ومشتقاتها بالأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال زيارة المركز إلى مجموعة “علي بابا” بمقرها الرئيسي في الصين، والتي استغرقت 6 أيام، جرى خلالها عقد ملتقى للتوافق في قطاع التمور بين الشركات السعودية والصينية وجلسات حوارية لتعزيز التبادل التجاري، وعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز صادرات المملكة من التمور.
وتأتي تلك الزيارة تحقيقًا لإستراتيجية المركز في رفع صادرات المملكة من التمور ومشتقاتها وحصول الشركات المشارِكة على دورات تدريبية حول استخدام المنصة وكيفية توسيع نطاق الأعمال باستخدام التجارة الإلكترونية، والاطلاع على التجارب المُثلى في استخدام المنصة ودورات تدريبية حول إستراتيجيات قطاع الأغذية وعوامل جذب العملاء على المنصة.
وعقد المركز خلال الزيارة عدداً من ورش العمل التدريبية للشركات السعودية، بهدف تفعيل الشراكات، وتسهيل العمليات اللوجستية، والقانونية، والتسويقية، وعمليات التغليف، مما يسهل رفع صادرات التمور السعودية إلى السوق الصينية والعالمية، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع أبرز الشركات العالمية في قطاع الأغذية.
والزيارة تأتي أيضا في إطار تعزيز تسويق التمور السعودية ومشتقاتها عالميًا، وامتدادًا للشراكة الموقّعة بين شركات التمور السعودية ومجموعة علي بابا، ضمن فعاليات “معرض عالم التمور”، الذي أُقيم في الرياض في ديسمبر الماضي، ونتيجة للارتفاع الذي شهدته قيمة صادرات المملكة من التمور إلى الصين خلال العام الماضي بنسبة 120%. وفق “أخبار 24”.
وبلغت قيمة صادرات المملكة من التمور خلال الربع الأول من العام الحالي 2024م 644 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغت قيمة صادراتها 566 مليون ريال.
ويتجاوز إنتاج المملكة من التمور سنوياً 1.600 مليون طن سنويًا، محققة المرتبة الأولى عالميًا في صادرات التمور من حيث القيمة، حيث تتميز المملكة بإنتاج أجود أنواع التمور، وتعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على أن تصبح المملكة المصدر الأكبر للتمور على مستوى العالم.