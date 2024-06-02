عقود بـ3 مليارات لتصنيع وتوريد أنابيب الصلب لـ”أرامكو”

أعلنت شركتا جروب فايف السعودية للأنابيب وأنابيب الشرق المُتكاملة للصناعة، في بيانين منفصلين على “تداول” اليوم (الأحد)، توقيع عقود مع شركة أرامكو السعوية، بقيمة تُقارب الـ3 مليارات ريال، وذلك لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب.
وكشفت “جروب فايف السعودية” أن قيمة العقد تُقارب 1.3 مليار ريال شاملة قيمة الضريبة، على أن يكون مشروع تصنيع وتوريد أنابيب صلب حلزونية اللحام خاصة بأحد المشاريع المملوكة لشركة أرامكو السعودية، مشيرةً إلى أن الأثر المالي للعقد ينعكس على أداء الشركة ابتداءً من الربع الثالث من العام المالي 2025م، علماً أن العقد مُمتد 12 شهراً.
من جهة أُخرى، أوضحت شركة أنابيب الشرق المُتكاملة للصناعة أن قيمة عقودها المبرمة تتجاوز 1.65 مليار ريال شاملاً الضريبة، وذلك لأعمال تصنيع وتوريد أنابيب الصلب لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، على أن ينكشف الأثر المالي للعقد اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2024/2025م إلى الربع الرابع من العام المالي 2025/2026م، مشيرةً إلى أن مدة العقد 19 شهراً. وفق “أخبار 24”.