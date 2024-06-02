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02/06/2024   10:00 م

إصدار دليل التوعية السيبرانية لضيوف الرحمن

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أصدرت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، “دليل التوعية السيبرانية” بهدف رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني خلال موسم حج 1445هـ، وذلك بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة.

ويستعرض الدليل أهمية الوعي بالأمن السيبراني، ودوره في الحد من المخاطر السيبرانية خلال موسمي الحج والعمرة، كما يتطرق إلى أساليب الهندسة الاجتماعية والتصيد وكيفية تجنبها، وأهمية التصفح الآمن لشبكة الإنترنت.

كما يتناول أمن التطبيقات، وإجراء النسخ الاحتياطي للهاتف الجوال بشكل دوري، وغيرها من الموضوعات التي من شأنها الإسهام في بناء ثقافة سيبرانية عالية لدى ضيوف الرحمن، من خلال 16 لغة مختلفة. وفق “أخبار 24”.

ويأتي الدليل السيبراني ضمن جهود الهيئة لتعزيز الجاهزية السيبرانية للأنظمة والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، ودعم الجهود الوطنية الرامية لتقديم أفضل الخدمـات لضيوف الرحمن.

إصدار دليل التوعية السيبرانية لضيوف الرحمن

مال وأعمال
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