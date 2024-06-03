60 % من الرجال يعانون تأخُّر الإنجاب

كشفت استشارية الصحة الإنجابية بمستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر الدكتورة هيفاء التركي، أن نسبة تأخر الإنجاب لدى الرجال حول العالم ارتفعت إلى 60%، حيث يعاني 17.5% منهم من صعوبة الإنجاب.
وأوضحت الدكتورة هيفاء خلال مشاركتها في لقاء ديوانية الأطباء الشهري بمدينة الخبر، أن نسبة تأخر الإنجاب لدى النساء ارتفعت إلى 40%، حيث تقل فرص الإنجاب وتزيد فرص الإجهاض لديهن بعد عمر الـ35 سنة.
وأشارت في معرض حديثها باللقاء، إلى أن نسبة تأخر الإنجاب في الخبر بلغت نحو 18%، في حين بلغت 20% بين سكان المنطقة الشرقية، وذلك وفقاً لدراسة أجراها فريق بحثي سعودي بقيادة التركي، والتي نُشرت بمجلة “Middle East Fertility Society” الطبية المتخصصة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن هذه النسب جاءت وفقاً لإحصاءات عالمية محكمة، حيث أدرجت منظمة الصحة العالمية ذلك ضمن المخاطر الصحية العالمية، مشيرةً إلى أن الأسباب تتضمن عدم ممارسة الرياضة، وارتفاع حدة القلق، والتدخين، وتوتر الحياة الزوجية، فضلاً عن زيادة العمر.