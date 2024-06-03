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رياضة > فينيتسيا يصعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي
03/06/2024   1:28 م

فينيتسيا يصعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي

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‬صعد فينيتسيا إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب 1-صفر على ضيفه كريمونيزي اليوم الأحد في إياب نهائي ملحق الصعود.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي يوم الخميس الماضي، ثم حسم فينيتسيا مباراة اليوم بهدف في الشوط الأول سجله المهاجم الدنمركي كريستيان جيتكاير.

ويعود فينيتسيا، الذي أحرز المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، إلى دوري الدرجة الأولى بعد غياب دام عامين، إذ هبط في 2021-2022 عندما أنهى الموسم في المركز الأخير. وفق “سبورت 24”.

ولحق فينيتسيا بذلك بفريقي بارما وكومو اللذين صعدا بالفعل للدرجة الأولى في مايو أيار الماضي بعد فوزهما بالمركزين الأول والثاني بدوري الدرجة الثانية.

فينيتسيا يصعد لدوري الدرجة الأولى الإيطالي

رياضة
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