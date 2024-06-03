5.4 ألف منتج عقاري للبيع على الخارطة

أصدرت الهيئة العامة للعقار عددًا من التراخيص الجديدة لمزاولة أنشطة التسويق والبيع لمشاريع عقارية على الخارطة، وذلك منذ نفاذ النظام في شهر أبريل وحتى منتصف شهر مايو من العام الحالي بإجمالي 5441 منتجًا عقاريًا سكنيًا وتجاريًا موزعة على عددٍ من مناطق المملكة.
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشاريع 2.8 مليون متر مربع، وتقدر قيمتها السوقية بقرابة 6 مليارات ريال، ومن المتوقع تسليم أول مشروع في الربع الأخير من عام 2025 وأن الانتهاء من جميع المشاريع المذكورة ستكون بنهاية عام 2028.
وأكّدت “الهيئة” أنّ القطاع العقاري يُمثل أرضًا خصبة لجذب الاستثمارات والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، وأنّ التشريع العقاري لنشاط البيع على الخارطة أسهم في زيادة الشفافية والموثوقية من خلال التأكد من نظامية وكفاءة العاملين به، والاشتراطات والمعايير التي وضعها لتصنيف المطورين، والقواعد والأحكام التي من شأنها حفظ حقوق الأطراف كافة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أنَّ عدد المشاريع المرخصة للبيع على الخارطة، خلال الـ 15 سنة السابقة تجاوز 390 مشروعًا تحتوي على أكثر من 241 ألف وحدة سكنية بمساحات قاربت 1.7 مليار م2 بقيمة سوقية بلغت أكثر من 352 مليار ريال، وهو ما يعكس تطور قطاع التطوير العقاري في المملكة حيث يشهد تنافسية متزايدة في تقديم المنتجات العقارية والضواحي العمرانية المصممة بطرق أكثر ابتكارية وعصرية تتناسب مع اختلاف المتطلبات والاحتياجات للأسر السعودية.